Определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

14 февраля состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, которая определила турнирную сетку от 1/8 финала до финального матча.
По итогам жеребьевки киевское «Динамо» сыграет с лиссабонским «Спортингом».
В 1/8 встретятся:
«Ливерпуль» – «Генк»
«Реал» – «Атлетико»
АЗ – «Ювентус»
«Динамо» – «Спортинг»
«Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Дортмунд
«Жилина» – «Зальцбург»
ПСЖ – «Севилья»
«Мидтьюлланд» – «Бенфика»
В 1/4 сыграют:
Матч 1: АЗ/«Ювентус – «Ливерпуль»/«Генк»
Матч 2: ПСЖ/«Севилья» – «Жилина»/«Зальцбург»
Матч 3: «Динамо»/«Спортинг» – «Мидтьюлланд»/«Бенфика»
Матч 4: «Манчестер Юнайтед»/«Боруссия» Дортмунд – «Реал»/«Атлетико»
В 1/2 сыграют:
Победитель матча 1 – Победитель матча 3
Победитель матча 4 – Победитель матча 2
В финале номинальным хозяином будет команда, которая выиграет во втором полуфинале
В жеребьевке 1/8 финала приняли участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.
Все стадии плей-офф играются в формате одного матча.
Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.
Календарь
1/8 финала: 1/2 марта
1/4 финала: 15/16 марта
1/2 финала: 22 апреля, Ньон
Финал: 25 апреля, Ньон
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