Определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

14 февраля состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, которая определила турнирную сетку от 1/8 финала до финального матча.



По итогам жеребьевки киевское «Динамо» сыграет с лиссабонским «Спортингом».

В 1/8 встретятся:

«Ливерпуль» – «Генк»

«Реал» – «Атлетико»

АЗ – «Ювентус»

«Динамо» – «Спортинг»

«Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Дортмунд

«Жилина» – «Зальцбург»

ПСЖ – «Севилья»

«Мидтьюлланд» – «Бенфика»

В 1/4 сыграют:

Матч 1: АЗ/«Ювентус – «Ливерпуль»/«Генк»

Матч 2: ПСЖ/«Севилья» – «Жилина»/«Зальцбург»

Матч 3: «Динамо»/«Спортинг» – «Мидтьюлланд»/«Бенфика»

Матч 4: «Манчестер Юнайтед»/«Боруссия» Дортмунд – «Реал»/«Атлетико»

В 1/2 сыграют:

Победитель матча 1 – Победитель матча 3

Победитель матча 4 – Победитель матча 2

В финале номинальным хозяином будет команда, которая выиграет во втором полуфинале

В жеребьевке 1/8 финала приняли участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.

Все стадии плей-офф играются в формате одного матча.

Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.

Календарь

1/8 финала: 1/2 марта

1/4 финала: 15/16 марта

1/2 финала: 22 апреля, Ньон

Финал: 25 апреля, Ньон

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