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«Металлист» перед турниром четырех в Турции сыграет с вице-чемпионом Грузии

Павел Соловей
Павел Соловей
10.01.2022
20:40
Новость
Эксклюзивы
«Металлист» перед турниром четырех в Турции сыграет с вице-чемпионом Грузии

Лидер украинской Первой лиги померится силами с вице-чемпионом Грузии.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, игровую программу второго турецкого сбора «Металлист» откроет контрольным матчем с тбилисским «Динамо». Встреча в Белеке запланирована на 2 февраля. Уже после этого желто-синие стартуют в «Зимнем кубке» с участием четырех украинских клубов.

Несколькими днями ранее, 26 января, с самым популярным грузинским клубом сыграет «Львов». 

Тбилисское «Динамо» по итогам чемпионата Грузии 2021 года заняло 2-е место, проиграв гонку за золото «Динамо» батумскому. Нынешней зимой контракт с клубом подписал украинский нападающий Станислав Беленький.

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая на 11 очков «Кривбасс». 15 января команда Александра Кучера отправится на первый сбор в Турцию, в рамках которого проведет четыре спарринга.

Ранее наш сайт сообщал, что бывший администратор сборной Украины вернулся в «Металлист» из зарубежного клуба.

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