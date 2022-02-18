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Определился первый финалист хоккейного олимпийского турнира

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
10:21

Сыгран первый полуфинал Олимпиады—2022 по хоккею. Сборная Финляндии встречалась с командой Словакии. Матч завершился победой финской команды со счетом 2:0.

Финляндия вышла в финал олимпийского турнира, где встретится с победителем матча ОКР — Швеция. Финал пройдет 20 февраля.

Олимпийские игры-2022

Хоккей

1/2 финала

Финляндия — Словакия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

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