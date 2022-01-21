Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций

Завершился групповой этап Кубка африканских наций-2022.



Таким образом, стали известны все участники плей-офф КАН-2022: Мали, Гамбия, Тунис, Камерун, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Габон, Нигерия, Гвинея, Коморские острова, Сенегал, Марокко, Малави, Кот-д'Ивуар, Египет и Экваториальная Гвинея.

Добавим, что действующий чемпион Алжир вылетел из турнира, заняв четвертое место в своей группе.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

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