Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций

21.01.2022
09:54
Новость
Футбол
Завершился групповой этап Кубка африканских наций-2022.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф КАН-2022: Мали, Гамбия, Тунис, Камерун, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Габон, Нигерия, Гвинея, Коморские острова, Сенегал, Марокко, Малави, Кот-д'Ивуар, Египет и Экваториальная Гвинея.
Добавим, что действующий чемпион Алжир вылетел из турнира, заняв четвертое место в своей группе.
Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.
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