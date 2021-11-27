Определились составы сборных Украины на первый этап Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня стартует Кубок Мира по биатлону. Первый этап пройдет в Швеции в городе Эстерсунд.

В третьей группе биатлонисток начнут индивидуальную гонку украинки. Известны их номера.

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валентина Семеренко

65. Екатерина Бех

104. Ирина Петренко

Пропускают индивидуальную гонку Елена Билосюк и Вита Семеренко. Тренер женской сборной Украини Урош Велепец сказал, что они побегут в спринте.

Также стали известны стартовые номера мужской сборной Украины.

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

66. Денис Насыко

114. Андрей Доценко

Ранее стали известны призовые на Кубке Мира по биатлону.

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