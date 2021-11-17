Определились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022

Подопечные Александра Косенко узнали имя последнего соперника в своей группе финального турнира Евро-2022 по футзалу.

18 октября состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу. По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на четыре группы по четыре команды. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победитель плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.

По итогам стыковых матчей, состоявшихся 15 ноября и 17 ноября, верх взяла сборная Сербии. Балканцы дважды обыграли белорусов - 3:1 дома и 3:2 на выезде.

Евро-2022

Групповой этап

Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина.

Поединки финального турнира пройдут на арене Ziggo Dome в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене Martini Plaza в Гронингене (групповой этап).

Матчи группового этапа пройдут с 19 января по 28 января 2022 года.

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