Определились полуфиналисты КАН: в финале могут встретиться команды Мане и Салаха

Состоялись все четвертьфинальные поединки Кубка африканских наций



29 января в рамках 1/4 финала КАН Камерун победил Гамбию (2:0), а Буркина-Фасо оказалась сильнее Туниса (1:0).

Сегодня, 30 января, Египет выиграл у Марокко (2:1), а Сенегал победил Экваториальную Гвинею (3:1).

2-3 февраля Буркина-Фасо сыграет с Сенегалом, а Египет с Камеруном. То есть, в финале могут сыграть друг против друга команды Мане и Салаха, которые представляют «Ливерпуль».

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