Определились полуфиналисты КАН: в финале могут встретиться команды Мане и Салаха

30.01.2022
23:21
Новость
Футбол
Состоялись все четвертьфинальные поединки Кубка африканских наций
29 января в рамках 1/4 финала КАН Камерун победил Гамбию (2:0), а Буркина-Фасо оказалась сильнее Туниса (1:0).
Сегодня, 30 января, Египет выиграл у Марокко (2:1), а Сенегал победил Экваториальную Гвинею (3:1).
2-3 февраля Буркина-Фасо сыграет с Сенегалом, а Египет с Камеруном. То есть, в финале могут сыграть друг против друга команды Мане и Салаха, которые представляют «Ливерпуль».
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