Определились финалистки Australian Open в женском разряде

В четверг, 27 января, на Australian Open состоялись женские полуфиналы.



Австралийка Эшли Барти (WTA №1) обыграла Мэдисон Киз (WTA №51) из США со счетом 2:0 (6:1, 6:3).

Американка Даниэль Коллинс (WTA №30) победила Игу Швентек (WTA №9) из Польши также со счетом 2:0 (6:4, 6:1).

Финал состоится 29 января.

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