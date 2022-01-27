Определились финалистки Australian Open в женском разряде

27.01.2022
14:55
Новость
Теннис
В четверг, 27 января, на Australian Open состоялись женские полуфиналы.
Австралийка Эшли Барти (WTA №1) обыграла Мэдисон Киз (WTA №51) из США со счетом 2:0 (6:1, 6:3).
Американка Даниэль Коллинс (WTA №30) победила Игу Швентек (WTA №9) из Польши также со счетом 2:0 (6:4, 6:1).
Финал состоится 29 января.
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