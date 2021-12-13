Определены лучшие игрок и тренер 18 тура УПЛ

Экспертная комиссия УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 18-го тура, который подытожил 2021 год.



Юрий Мороз из «Черноморца» получил награду лучшего тренера, а форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш – лучшего игрока, сообщает официальный сайт УПЛ.

Наставник одесситов может похвастаться победой над «Металлистом 1925» со счетом 2:1. Аллахьяр отметился важным голом в ничейном поединке против Динамо (1:1).

Это был завершающий тур УПЛ в 2021-м, и команды уходят на отдых до конца февраля 2021 года.

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