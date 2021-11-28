Определены лучшие украинские фехтовальщики сезона

В Лозанне прошел конгресс Международной федерации фехтования (FIE), во время которого были награждены лучшие фехтовальщики по итогам сезона 2020/2021. Почетные награды получили представители Украины Игорь Рейзлин и Ольга Харлан.



Рейзлин стал лучшим среди шпажистов. Для Игоря это первая победа в общем зачете FIE по итогам сезона.

Харлан признана лучшей среди саблисток. Украинка завершила сезон в качестве первого номера мирового рейтинга в пятый раз в карьере. Ранее Ольга получала награду по итогам сезонов 2012/13, 2013/14, 2017/18 и 2019/20.

Напомним, что Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады-2020. Харлан неудачно выступила в Токио, покинув олимпийский турнир по итогам 1/16 финала.

Отметим, что членом Исполнительного комитета FIE был избран министр молоди и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Также украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ.



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