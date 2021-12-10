Определен тренерский штаб юниорской сборной Украины

В марте юниорская сборная Украины примет участие в Нидерландах в элит-раунде отбора на чемпионат Европы 2022 года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua исполняющему обязанности главного тренера Владимиру Езерскому будут помогать Дмитрий Михайленко, Александр Князев и Тарас Луценко. Кстати, все они входили в тренерский штаб во время квалификационного турнира в Польше, где и была завоевана путевка в элит-раунд.

Однако возможны и изменения если кто-то из этих специалистов в ближайшее время трудоустроится на клубном уровне.

Напомним, что соперниками юниорской сборной Украины в элит-раунде будут футболисты Нидерландов, Норвегии и Сербии. В финальную часть соревнований выходит только победитель группы.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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