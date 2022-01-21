Определен состав мужской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022

21.01.2022
17:12
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Биатлон
Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.
На заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины был утвержден следующий состав национальной команды.
Сборная Украины (Мужчины):
Дмитрий Пидручный
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Артем Прима
Артем Тищенко
Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
Также утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.
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Велепец: состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022 еще не определен
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