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Определен состав мужской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
17:12
Новость
Другие
Биатлон

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.

На заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины был утвержден следующий состав национальной команды.

Сборная Украины (Мужчины):

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Артем Тищенко

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Также утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.

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Велепец: состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022 еще не определен
Велепец: состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022 еще не определен

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