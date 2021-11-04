Определен лучший игрок «Зари» в матче с ЦСКА

Портал SofaScore оценил игру участников матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций «Заря» – ЦСКА София – 2:0.



Лучшим игроком признав автор первого гола Шахаб Захеди – 8,3.

26-летний иранец за 90 проведенных на поле минут, кроме гола, сделал ассист, нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз перехватил.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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