Определен лучший игрок «Шахтера» в 2021 году

Полузащитник Михаил Мудрик был признан болельщиками лучшим игроком «Шахтера» в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В опросе на официальных страницах клуба в социальных сетях участвовало 11 455 болельщиков. Марлос, Манор Соломон, Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Лассина Траоре и Андрей Пятов, признанные в 2021 году лучшими игроками месяца, уступили в борьбе Михаилу Мудрику, который набрал 3 018 голосов.

Мудрик дебютировал за «Шахтер» в 2018 году, но затем дважды отправлялся в аренду и, наконец, в этом году завоевал место в основе.

20-летний вингер провел за «горняков» уже 26 поединков и забил два мяча, а в ноябре и декабре болельщики называли полузащитника лучшим футболистом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: «Шахтер» получил от клуба АПЛ предложение по Мудрику

Клуб АПЛ сделал «Шахтеру» повторное предложение по Мудрику

Мудрик высказался об интересе к нему со стороны «Брентфорда»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.