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Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
18:58

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогу первых матчей 1/8 финала самого престижного еврокубка.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Бернарду Силва из «Манчестер Сити», Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и Мохамед Камара из «Зальцбурга».

Килиан Мбаппе забил победный гол ПСЖ в матче с «Реалом» на 90+4 минуте. Парижане обыграли мадридцев со счетом 1:0.

На следующей неделе в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны матчи Вильярреал — Ювентус, Челси — Лилль, Атлетико — Манчестер Юнайтед и Бенфика — Аякс.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.

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