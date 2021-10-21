Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

21.10.2021
18:33
Новость
Футбол
Защитник «Аякса» Дэйли Блинд признан лучшим футболистом третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
19 октября Блинд оформил гол и результативную передачу в домашнем матче с дортмундской «Боруссией», чем помог своей команде победить со счетом 4:0.
В борьбе за звание лучшего игрока недели голландец опередил вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера, полузащитника «Зальцбурга» Ноа Акафора и защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса.
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