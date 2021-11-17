Определен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Украина

В заключительном поединке квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Благодаря этой победе сине-желтые заняли второе место в группе D и вышли в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Статистически портал WhoScored определил лучшего игрока прошедшего поединка. Таковым стал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. У хавбека 8.5 баллов.

Худшим в сине-желтой команде из вышедших в старте стал Роман Яремчук (6.2).

Напомним, что жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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