Определен лучший игрок «Динамо» в октябре

Полузащитник Николай Шапаренко признан лучшим игроком «Динамо» в октябре.
В прошлом месяце Шапаренко сыграл в пяти матчах «Динамо», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Николай получил 43% голосов. У Дениса Гармаша, который занял второй место, — 25%.
Шапаренко выиграл награду лучшему игроку месяца во второй раз в сезоне. Ранее его признали лучшим в сентябре.
«Динамо» лидирует в чемпионате Украины после 13 туров. В субботу «бело-синие» сыграют с «Ворсклой» в Киеве.
Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..
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