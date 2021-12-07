Определен лучший игрок 17-го тура Премьер-лиги Украины

УПЛ определила лучшего игрока 17-го тура Премьер-лиги Украины.
По итогам голосования экспертов, победу одержал атакующий полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич, опередивший хавбека «Мариуполя» Алексея Кащука, полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика и вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.
Вербич оформил дубль в матче с «Вересом» и помог динамовцам победить со счетом 3:0.
В состав экспертного совета, принявшего это решение, вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
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