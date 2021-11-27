Онищенко: Зонин в «Заре» требовал железную дисциплину не только на футбольном поле

26 ноября на 96-м году жизни умер известный тренер, автор главной сенсации советского футбола Герман Зонин, под руководством которого луганская (тогда — ворошиловградская) «Заря» выиграла золотые медали.

Экс-игрок «Зари» Владимир Онищенко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чем ему запомнился этот именитый наставник.

Владимир Онищенко

«В «Зарю» я попал из киевского «Динамо» и, если откровенно, то не знаю, по чьей инициативе, но уверен, что от этого перехода выиграли как луганчане, так и я. Ведь в том «золотом» сезоне я стал самым результативным игроком «Зари», забив десять голов, и внес весомую лепту в завоевание чемпионского звания. С другой стороны, снова оказался на виду и был возвращен в «Динамо», где стал игроком стартового состава.

Чем брал тогдашний тренер «Зари» Зонин? Прежде всего, требовал железную дисциплину, как в быту, так и на футбольном поле.

Припоминается, в 1972 году «Зарю» покинуло сразу несколько ведущих игроков и после нескольких проигранных спаррингов на Зонина больно было смотреть. После поражения на сборе в Сухуми в заключительном контрольном матче от ЦСКА, увидев, как сильно переживает Герман Семенович, к нему подошел мой одноклубник — Саша Журавлев и сказал: «Это наше последнее поражение, все будет нормально. Не нервничайте так, мы станем чемпионами. Гарантируем». Вот «Заря» и была сильна именно командным духом, а собирал эту команду, как раз Зонин. Поэтому доверие между тренером и игроками было максимальным.

После того чемпионского сезона приходилось слышать, что, мол «Заря», представлявшая провинциальный Луганск, купила золотые медали. Это смешно. Разве у «Арарата», «Динамо» из Тбилиси, или московских клубов было мало денег? Просто мы выходили на каждый матч, как на финальный. Вот таким мотиватором был Зонин. Не отнимешь у него и то, что он умел находить подход к областному руководству.

Ну и «заряжали» нас местные болельщики, луганский 40-тысячник всегда был заполнен.



И последний штрих. Многие подопечные Зонина, беря пример с наставника, тоже решили стать тренерами».

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