Олимпийский чемпион стал главным тренером аутсайдера Второй лиги

ФК «Сумы» объявил имя нового главного тренера команды. Аутсайдера Второй лиги возглавил Олимпийский чемпион Евгений Яровенко, сообщает официальный сайт сумского клуба.

Ранее Яровенко был главным тренером «Нефтяника-Укрнафты», «Тараза», «Есиль-Богатыря», молодежной сборной Казахстана, запорожского «Металлурга» и «Перемоги».

Ассистентом Яровенко в «Сумах» будет экс-игрок «Днепра» Владимир Горилый.

На данный момент «Сумы» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодежной команды «Барселоны» расторг контракт с «Буковиной».

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