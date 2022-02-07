Олимпийский чемпион Пхенчхана рассказал о сложностях проживания в Пекине

Украинский фристайлист Александр Абраменко, который завоевал золотую медаль в Пхенчхане-2018, дал комментарий по поводу того, в каких условиях живут олимпийцы на Зимних Играх в Пекине.

«Когда мы только приехали, на улице было -20. В комнате у меня было 9 градусов тепла. Я сразу же пошел к представителям НОК, попросил обогреватель.

Но все равно пришлось спать в термобелье, в шапочке, чтобы согреться. Утром я проснулся, и температура поднялась до 14-ти. В армии теплее — меньше 19-ти нельзя.

В комнате из обогрева только теплый пол. Но при таких температурах снаружи этого недостаточно.

Потом были быстро организованы обогреватели. Сейчас еще и на улице потеплело, поэтому сейчас все комфортно», — сказал Абраменко.

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