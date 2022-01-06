Олимпийские Игры в Пекине состоятся в запланированное время

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет в запланированные сроки. Об этом рассказал глава МОК Томас Бах во время видеоконференции.



На конференции глава НОК Швейцарии Ральф Штокли призвал МОК перенести Олимпиаду из-за ситуации с коронавирусом в мире. Однако Бах заверил его, что Олимпийские Игры состоятся в срок, но со всеми необходимыми мерами безопасности.

Также Бах отметил, что дела спортсменов, которые сдали положительный тест на коронавирус перед отлетом в Пекин, а затем вылечились, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни», – сказал Бах.

Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.