Олимпийские Игры: Германия лидирует в медальном зачете

11 февраля состоялся очередной игровой день на Олимпиаде. Как итог, в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Германии. Сборная Украина пока что не завоевала ни одной медали.



Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Германия – 7-4-0 (11)

2. Норвегия – 6-3-5 (14)

3. Нидерланды – 5-4-1 (10)

4. Швеция – 5-2-2 (9)

5. Австрия – 4-6-4 (14)

6. США – 4-5-1 (10)

7. Китай – 3-3-1 (7)

8. ОКР – 2-4-6 (12)

9. Италия – 2-4-4 (10)

10. Япония – 2-2-4 (8)

11. Словения – 2-1-2 (5)

12. Швейцария – 2-0-5 (7)

13. Франция – 1-5-0 (6)

14. Канада – 1-4-7 (12)

15-17. Финляндия – 1-1-2 (4)

15-17. Австралия – 1-1-1 (3)

15-17. Южная Корея – 1-1-1 (3)

18-20. Чехия – 1-0-1 (2)

18-20. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)

18-20. Словакия – 1-0-0 (1)

21-22. Беларусь – 0-1-0 (1)

21-22. Испания – 0-1-0 (1)

23. Венгрия – 0-0-2 (2)

24-25. Латвия – 0-0-1 (1)

24-25. Польша – 0-0-1 (1)

Украина – 0-0-0 (0)

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