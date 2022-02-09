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Олимпийская чемпионка Харлан приняла решение по поводу своего будущего в спорте

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
16:39
Новость
Другие

Украинская саблистка Ольга Харлан решила продолжить спортивную карьеру. После Олимпиады-2020 в Токио спортсменка взяла паузу на отдых и размышления о своем будущем.

Харлан уже вернулась к тренировкам. Сейчас она в Украине и с этого понедельника работает со сборной Украины на олимпийской базе в Конче-Заспе, сообщает Tribuna.com.

Возвращение на дорожку планируется на этапе Кубка мира, который пройдет в Афинах в начале марта.

Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

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