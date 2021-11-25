«Олимпия» не готова выплатить «Динамо» долг за Гонсалеса

Член совета директоров «Олимпии» Педро Балотта сообщил, что клуб не способен выплатить долг «Динамо» по Дерлису Гонсалесу.



«У нас нет денег. Не заплачено не потому, что мы хотим этого. Нужно выложить много денег. Непростая ситуация.

Платить не будем, потому что нечем. Надо работать, чтобы было» – сказал Балотта на передаче Fútbol a lo Grande.

Отмечается, что клуб готов принять санкции ФИФА, которые последуют после пятницы, 26 ноября.

В начале 2020 года «Олимпия» договорилась с «Динамо» о приобретении 50% прав на Дерлиса Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Клуб из Парагвая должен был рассчитаться 4 траншами, но не выполнил свои обязательства. После этого клуб предложил рассчитаться выплатами по 300 000 долларов, но «Динамо» ответило отказом.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.