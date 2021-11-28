«Олимпик» выставил на продажу клубный автобус

«Олимпик» продает свой клубный автобус. Объявление о продаже Volvo B9R Sunsundegui 2012 выставил на своей странице в Facebook ассистент тренера по аналитике Владимир Гор.



«Олимпик» вылетел из украинской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. На данный момент дончане находятся на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка после 19 туров.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.

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