«Олимпик» проиграл «Горняку-Спорт», потерпев пятое поражение подряд

В матче 20-го тура Первой лиги «Олимпик» встречался с «Горняком-Спорт». Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Юность» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Отметим, что «Олимпик» потерпел пятое поражение кряду. В то же время «Горняк-Чпорт» не проигрывает в гостях пять последних поединков.

«Олимпик» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. «Горняк-Спорт» набрал 29 очков и поднялся на пятое место.

Первая лига

20-й тур

«Олимпик» – «Горняк-Спорт» - 0:1

Гол: Кравчук, 60.

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