Олимпиада-2022: расписание выступления украинцев на 7 февраля

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине разыграют 7 комплектов наград. Украинцы посоревнуются в 4 дисциплинах.
Расписание выступлений украинских спортсменов на 7 февраля
Украинские олимпийцы выйдут на старт в скелетоне, санном спорте, биатлоне и горнолыжном спорте. Всего в третий соревновательный день состоятся соревнования по 13 дисциплинам.
Горнолыжный спорт
03:30. Гигантский слалом, женщины. 1-й заезд – Анастасия Шепиленко.
06:00. Скоростной спуск, мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк.
Скелетон
06:25. Мужчины, официальная тренировка. 1-й этап – Владислав Гераскевич.
(после завершения состоится вторая официальная тренировка. 2-й заезд Владислава Гераскевича).
Санный спорт
10:00. Двойки, мужчины. 3-й тренировочный заезд – Игорь Стахив/Андрей Лисецкий.
Биатлон
11:00. Индивидуальная гонка (15 км), женщины – Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.
Санный спорт
11:20. Двойки, мужчины. 4-й тренировочный заезд – Игорь Стахив/Андрей Лисецкий.
13:50. Женщины. 1-я попытка – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.
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