Официально: в Украине введено чрезвычайное положение

Вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины принято решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине.



Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории Украины 30 дней, начиная с 00:00 24 февраля 2022 года. За законопроект проголосовали 335 депутатов.

Согласно ст. 16 п. 4 Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения»: «Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом».

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины проводиться не будет. Участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Министерство молодежи и спорта в ближайшее время примет официальное решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения. Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

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