Официально: у «Дженоа» сменился владелец

Завершилась сделка по продаже клуба «Дженоа» компании «777 Partners».

Американские инвесторы выкупили 99,9% акций генуэзского клуба у прежнего владельца Энрико Прециози.

Новым президентом «Дженоа» станет Альберто Дзангрилло, который болеет за «грифонов», а также известен как личный врач бывшего премьер-министра Италии и владельца «Милана» Сильвио Берлускони. В совет директоров войдут три менеждера «777 Partners»: Джош Уондер, Хуан Арсиньегас и Андрес Бласкес.



Прециози получит статус советника нового руководства клуба и связующего звена между «Дженоа» и Лигой. Прежний владелец уверен, что будущее клуба в надежных руках.

Напомним, что именно компания «777 Partners» считается инициатором приглашения на пост главного тренера «Дженоа» бывшего наставника национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Сам Шевченко недавно заявил, что из-за лимитов в нынешнем сезоне он не сможет пригласить в генуэзский клуб украинских футболистов.

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