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Официально: Шевчук – спортивный директор «Вереса»

Павел Соловей
Павел Соловей
23.11.2021
12:11
Новость
Футбол
Официально: Шевчук – спортивный директор «Вереса»

Экс-футболист донецкого «Шахтера», семикратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА Вячеслав Шевчук – будет работать в должности спортивного директора «Вереса».

Сегодня 42-летний специалист официально представили общественности на стадионе «Авангард» в Ровно, сообщает официальный сайт клуба.

У Вячеслава Шевчука есть тренерский диплом PRO УЕФА. Тренировал команды «Шахтер» U17 и «Олимпик» (Донецк).

Отметим также, что работавший в должности спортивного директора Орест Баль до сих пор - продолжит работу в «Вересе». С сегодняшнего дня он будет работать в должности заместителя генерального директора.

В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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