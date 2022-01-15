Официально: Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко отправлен в отставку с поста главного тренера «Дженоа».
Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу. Первой командой временно будет руководить Абдулай Конко, который работал с юниорами «Дженоа». Ему будет помогать Роберто Мургита.
Украинец возглавил «грифонов» 7 ноября 2021 года. При Шевченко генуэзская команда выиграла один матч из 11 – у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии. Еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.
«Дженоа» занимает 19-е место в Серии А.
Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».
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