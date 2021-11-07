Официально: Шевченко – главный тренер «Дженоа»

Итальянский клуб «Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко главным тренером клуба.



Украинский специалист подписал с «грифонами» контракт до 30 июня 2024 года.

Вчера клуб из Генуи объявил о расторжении контракта с главным тренером Давиде Баллардини.

Ранее была информация, что Тассотти и Ночентини станут помощниками Шевченко в «Дженоа».





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