Официально: Шевченко – главный тренер «Дженоа»

07.11.2021
15:23
Новость
Футбол
Итальянский клуб «Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко главным тренером клуба.
Украинский специалист подписал с «грифонами» контракт до 30 июня 2024 года.
Вчера клуб из Генуи объявил о расторжении контракта с главным тренером Давиде Баллардини.
Ранее была информация, что Тассотти и Ночентини станут помощниками Шевченко в «Дженоа».
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