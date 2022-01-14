Официально: Шаран стал главным тренером «Миная»

Громкое тренерское назначение произошло в «Минае».
Официальный сайт закарпатского клуба сообщил о подписании контракта с Владимиром Шараном. В его тренерский штаб вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Шаран ранее работал в этом регионе. С сентября 2007-го по апрель 2008 года Владимир Богданович возглавлял «Закарпатье». Прославился он работой в «Александрии». Главное достижение Шарана бронза УПЛ 2019 года и участие в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее наш сайт сообщал о ходе переговоров «Миная» и Владимира Шарана.
«Минай» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в УПЛ, набрав 10 очков за 18 туров.
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