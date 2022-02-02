Официально: Шабанов стал игроком «Фехервара»

Украинский защитник Артем Шабанов перешел из «Динамо» в «Фехервар». Киевский клуб сообщил, что 29-летний игрок подписал полноценный контракт. Шабанов перешел в «Динамо» из «Олимпика» в январе 2018 года.

Он сыграл 58 матчей в УПЛ за киевлян, 7 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках, отличившись четырьмя голами.

Вторую часть сезона 2020/2021 провел на правах аренды в варшавской «Легии».

Шабанов подписал с «Фехерваром» контракт на 2,5 года.

Ранее «Динамо» отдало Богдана Леднева «Фехервару» в аренду с правом выкупа. В венгерском клубе также выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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