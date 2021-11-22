Официально: Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Официальный сайт Английской Футбольной ассоциации сообщает о том, что Гарет Саутгейт и его тренерский штаб подписали новый контракт до декабря 2024 года.



Прошлый контракт специалиста истекал в конце чемпионата мира-2022.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Летом он вывел «трех львов» в финал Евро-2020 и это лучший показатель национальной команды за 55 лет.

За время тренерства Саутгейта сборная сыграла 68 матчей, 44 их которых завершились победой англичан, 14 — поражениями, а еще 10 встреч британская скоманда сыграла вничью.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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