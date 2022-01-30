Официально: «Сампдория» объявила о переходе Супряги

30.01.2022
21:45
Новость
Футбол
Украинский форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга на правах аренды перешел в итальянскую «Сампдорию». Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев.
Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую команду.
Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и «Динамо». При этом «Сампдория» получила право выкупа контракта нападающего по завершении аренды.
Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».
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