Официально: «Сампдория» объявила о переходе Супряги

Украинский форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга на правах аренды перешел в итальянскую «Сампдорию». Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев.



Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую команду.

Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и «Динамо». При этом «Сампдория» получила право выкупа контракта нападающего по завершении аренды.

???? | OFFICIAL#Supriaha è blucerchiato: arriva dalla @DynamoKyiv a titolo temporaneo con diritto di opzione. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 30, 2022

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».

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