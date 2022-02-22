Официально: перенесен отборочный матч женской сборной Украины по гандболу

Стало известно, какое решение приняла Европейская федерация гандбола в связи с невозможностью проводить международные матчи на территории Украины из-за возможного военного вторжения России.

Женская сборная Украины не сыграет домашний поединок с Чехией 2 марта в рамках отбора к Евро-2022. Рассматривает вариант, что оба матча наши гандболистки проведут на выезде (4 и 5 марта).

Запорожский «Мотор» «примет» в рамках Лиги чемпионом «ПСЖ» (1 марта) и «Барселону» (3 марта) в словацком городе Пряшеве.

Позже будут приняты решения по отборочным матчам мужского чемпионата мира 2023 году между сборными Украины и Финляндии (17 и 20 марта).

Также ЕГФ определится с судьбой противостояния между «Галичанкой» и «Н-71» в четвертьфинале Европейского Кубка. Украинки выиграли 27:26 в гостях, а первая игра не состоялась из-за неявки фарерской команды во Львов.

Ранее перенесли домашний матч баскетбольной сборной Украины.

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