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Официально объявлена дата следующего боя Ломаченко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
19:35
Новость
Единоборства

Top Rank официально объявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с ганским легковесом Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

Этот бой состоится 11 декабря в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В декабре 2019 года Комми проиграл нокаутом Теофимо Лопесу. В феврале этого года досрочно победил Джексона Маринеса.

Ломаченко в июне 2021 года победил Масайоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

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