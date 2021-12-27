Официально: Мурза стал игроком «Металлиста»

Атакующий полузащитник Артур Мурза перешел из «Оболони» в «Металлист».

О факте трансфера 21-летнего футболиста сообщил официальный сайт харьковского клуба. Мурза отлично провел первую часть нынешнего чемпионата, забив пять голов и сделав два ассиста в 15-ти матчах. Еще по итогам прошлого сезона его признали самым перспективным игроком Первой лиги.

Для Мурзы «Металлист» станет шестым клубом в профессиональной карьере. Ранее он играл за молодежную команду «Мариуполя», луцкую «Волынь», краматорский «Авангард», «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и киевскую «Оболонь».

Наш сайт ранее сообщал, что Мурза находится в числе потенциальных новичков «Металлиста». Напомним, что харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге. «Металлист» оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя и потерял в 20-ти матчах только семь пунктов.

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