Официально: Миколенко – игрок «Эвертона»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона». Контракт подписан на четыре с половиной года, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ранее была информация, что трансфер обойдется «ирискам» в 21-23 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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