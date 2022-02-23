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Официально: матч Юношеской Лиги УЕФА «Динамо U-19» - «Спортинг U-19» перенесен

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
15:14

Матч Юношеской лиги УЕФА между «Динамо U-19» и «Спортингом U-19» перенесен на другую дату

УЕФА обнародовал новую дату матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между «Динамо U-19» и «Спортингом U-19».

Этот поединок на данный момент назначен на среду, 9 марта (начало в 17:00 по Киевскому времени). При этом место проведения игры остается прежним — стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Ранее стало известно о том, что старт весенней части УПЛ может быть перенесен.

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