Официально: матч Юношеской Лиги УЕФА «Динамо U-19» - «Спортинг U-19» перенесен

Матч Юношеской лиги УЕФА между «Динамо U-19» и «Спортингом U-19» перенесен на другую дату



УЕФА обнародовал новую дату матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между «Динамо U-19» и «Спортингом U-19».

Этот поединок на данный момент назначен на среду, 9 марта (начало в 17:00 по Киевскому времени). При этом место проведения игры остается прежним — стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Ранее стало известно о том, что старт весенней части УПЛ может быть перенесен.



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