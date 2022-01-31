Официально: матч «Прометея» в Лиге чемпионов перенесен

Матч второго группового этапа Лиги чемпионов по баскетболу между украинским клубом «Прометей» и румынским «Клуж-Напока», которая должна была состояться 1 февраля в Запорожье, перенесен.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне игры баскетболисты украинского клуба сдали тесты на коронавирус, и среди них есть положительные

Положительные тесты на коронавирус в 9 игроков и 3 тренеров клуба Прометей.

Уже определено, что новой датой проведения матча станет 3 марта. Город проведения – Киев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Прометей» выиграл у «Хапоэля» в матче Лиги чемпионов

Женский «Прометей» обыграл бельгиек и вышел в четвертьфинал Еврокубка

«Прометей» узнал соперников во втором групповом раунде Лиги чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.