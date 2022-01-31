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Официально: матч «Прометея» в Лиге чемпионов перенесен

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
21:36
Новость
Баскетбол

Матч второго группового этапа Лиги чемпионов по баскетболу между украинским клубом «Прометей» и румынским «Клуж-Напока», которая должна была состояться 1 февраля в Запорожье, перенесен.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне игры баскетболисты украинского клуба сдали тесты на коронавирус, и среди них есть положительные

Положительные тесты на коронавирус в 9 игроков и 3 тренеров клуба Прометей.

Уже определено, что новой датой проведения матча станет 3 марта. Город проведения – Киев.

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