Официально: матч «Прометея» в Лиге чемпионов перенесен

31.01.2022
21:36
Новость
Баскетбол
Матч второго группового этапа Лиги чемпионов по баскетболу между украинским клубом «Прометей» и румынским «Клуж-Напока», которая должна была состояться 1 февраля в Запорожье, перенесен.
Как ранее сообщал наш сайт, накануне игры баскетболисты украинского клуба сдали тесты на коронавирус, и среди них есть положительные
Положительные тесты на коронавирус в 9 игроков и 3 тренеров клуба Прометей.
Уже определено, что новой датой проведения матча станет 3 марта. Город проведения – Киев.
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