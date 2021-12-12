Официально: Марлос уходит из «Шахтера» на правах свободного агента

Марлос покидает «Шахтер» после более чем семи лет в составе «оранжево-черных».

О факте ухода 33-летнего футболиста сообщает официальный сайт донецкого клуба. 31 декабря нынешнего года у него заканчивается контракт с «Шахтером».

Марлос перешел в донецкую команду из «Металлиста» летом 2014 года. За это время он провел 287 матчей, в которых забил 74 гола. В реестре бомбардиров «оранжево-черных» 33-летний вингер находится на 11-м месте, а среди легионеров больше него за «Шахтер» забили только Луис Адриано, Брандау и Алекс Тейшейра.

Марлос четырежды становился чемпионом Украины (2017, 2018, 2019 и 2020 годы), столько же раз он выигрывал национальный Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок (2014, 2015, 2017, 2021).

Ранее «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом — другим бразильцем, который принял украинское гражданство и выступал за нашу национальную сборную.

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