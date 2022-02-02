Официально: Марлос перешел в новый клуб из Бразилии

02.02.2022
09:14
Новость
Трансферы
«Атлетико Паранаэнсе» объявил о подписании украинского полузащитника Марлоса.
Контракт рассчитан до конца 2022 года.
Марлос вернулся в Бразилию, где не выступал с 2011 года. В Украине играл за «Металлист» с 2012 по 2014 год и за «Шахтер» с 2014 по 2021 год.
«Атлетико Паранаэнсе» финишировал 14-м в чемпионате Бразилии.
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