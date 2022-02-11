Официально: Коноплянка перешел в польский клуб

11.02.2022
18:22
Новость
Трансферы
Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком польской «Краковии». Об этом на официальном сайте сообщил клуб польской Экстраклассы.
Контракт с украинцем подписан на полгода с опцией продления еще на год.
Предыдущим клубом Коноплянки был «Шахтер».
Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.
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Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши
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