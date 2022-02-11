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Официально: Коноплянка перешел в польский клуб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
18:22
Новость
Трансферы

Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком польской «Краковии». Об этом на официальном сайте сообщил клуб польской Экстраклассы.

Контракт с украинцем подписан на полгода с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Коноплянки был «Шахтер».

Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.

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Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши
Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши
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Кварцяный высказался о перспективах Коноплянки в «Краковии»
Польский клуб намекнул на трансфер Коноплянки
Польский клуб намекнул на трансфер Коноплянки

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