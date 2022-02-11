Официально: Коноплянка перешел в польский клуб

Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком польской «Краковии». Об этом на официальном сайте сообщил клуб польской Экстраклассы.



Контракт с украинцем подписан на полгода с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Коноплянки был «Шахтер».

✍️ Evgenii Konoplyanka został zawodnikiem Najstarszego Klubu sportowego w Polsce! ????



???? https://t.co/GEbnPR3goA pic.twitter.com/0FFetoLJkQ — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022

Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.

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Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши

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