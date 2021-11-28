Официально: «Колос» утвердил нового главного тренера

Ковалевский «Колос» объявил о назначении Ярослава Вишняка главным тренером команды.



Ранее коуч был исполняющим обязанности главного тренера команды. С Вишняком «Колос» выиграл 2 матча, сыграл 1 ничью и 1 раз проиграл.

Ковалевская команда занимает 10-е место в УПЛ. В следующем туре у ковалевцев выездной матч против харьковского «Металлиста 1925».

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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