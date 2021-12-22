Официально: хоккеисты НХЛ не сыграют на зимних Олимпийских играх в Пекине

Хоккеисты, выступающие в НХЛ, не сыграют на Олимпиаде-2022.



Соответствующее решение приняли НХЛ и профсоюз хоккеистов в связи с ростом выявленных случаев коронавируса в последнее время.

Число нхловцев в ковид-протоколе превысило 100.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году хоккейный турнир в Пхенчхане состоялся без них.

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