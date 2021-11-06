Официально: Хави принял «Барселону» в качестве главного тренера

8 ноября в понедельник состоится презентация Хави Эрнандеса как нового главного тренера «Барселоны».

Об этом сообщает официальный сайт каталонцев. 41-летний смог договориться с катарским «Аль-Саддом», в котором работал более двух лет в качестве главного тренера, о расторжении контракта и вернулся в родной клуб.

Хави выступал за «Барселону» на профессиональном уровне с 1998-го по 2015 год. За это время он выиграл с каталонским клубом 25 титулов, в том числе восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды был победителем Лиги чемпионов, в 2015 году — в качестве капитана.

Шесть лет назад Хави Эрнандес ушел из «Барселоны» в «Аль-Саад». Первые четыре года в Катаре он провел в качестве действующего футболиста.

Хави заменит на посту главного тренера Рональда Кумана, которого уволили из-за плохих результатов. Хави заключит контракт с «Барселоной» до конца сезона-2023/2024.



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